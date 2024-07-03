معلومات عن أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية الجديد.. تتمتع بخبرة في المجال الهندسي

كشفت قناة «إكسترا نيوز» عن تعيين المهندسة أميرة صلاح، بمنصب نائبة لمحافظ الإسكندرية الجديد، وذلك بعد تقلدها منصب معاون محافظ الإسكندرية السابق للشؤون الهندسية والفنية.

أميرة صلاح من القيادات في محافظة الإسكندرية

وأضافت القناة أن أميرة صلاح من القيادات في محافظة الإسكندرية، وتعد من كوادر البرنامج الرئاسي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتتمتع بخبرة في المجال الهندسي، إضافة إلى مشاركتها في عدد من مشروعات الإسكندرية خلال الآونة الماضية، أبرزها «مشروع فصل مياه الأمطار» الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذ على أرض مدينة الإسكندرية.

حركة المحافظين الجدد 2024

وتأتي حركة المحافظين الجدد 2024، استكمالا لخطة الدولة المصرية في تمكين الشباب وتصعيدهم بشكل تدريجي في المناصب القيادية.