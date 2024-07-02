من هو اللواء أشرف الجندي محافظ الإسكندرية الجديد؟

ساعات ويُعلن اسم محافظ الإسكندرية الجديد، والذي أشارت المصادر المطلعة عن اتخاذ قرارا بشغل اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، لمنصب محافظ العاصمة الثانية، ليكون خير خلف للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الذي سبق وأن تقلد مدير أمن أيضا.

«الجنرال المبتسم»، هكذا اشتهر اللواء أشرف الجندي، محافظ الإسكندرية الجديد، خلال عمله في وزارة الداخلية على مدار رتبه خلال سنوات خدمته، إذ شغل عدة مناصب أمنية في عدة قطاعات منذ تخرجه من كلية الشرطة، فعمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة.

من هو محافظ الإسكندرية الجديد

وقد نجح اللواء الجندي، المرشح للعمل محافظ الإسكندرية الجديد في حركة المحافظين، خلال عمله كنائب لمدير مباحث القاهرة، في الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، أبرزها القبض على العصابة الأردنية بمدينة نصر، بالإضافة إلى «مذبحة الرحاب».

محافظ الإسكندرية.. الجنرال المبتسم

ذلك الرجل دائم الابتسام كان ضليعا في مجال البحث الجنائي والأمن العام حيث تمكن من ضبط وكشف غموض «مذبحة الزمالك»، بخلاف قضايا أخرى جنائية شائكة، وأيضا القبض على العديد من الخلايا الإجرامية.

ولقب «الجندي» بـ«الجنرال» نتيجة جهوده في قطاع المباحث، كل هذا أهله أن يكون على رأس أمن العاصمة، كمدير أمن القاهرة لمدة 6 سنوات، قبل تكليفه بمنصب محافظ الإسكندرية على أن يعلن ذلك خلال الساعات المقبلة.