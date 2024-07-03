5 معلومات عن أكرم جلال محافظ الإسماعيلية الجديد

أدى اللواء أكرم محمد جلال اليمين الدستورية، ظهر اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظاً للإسماعيلية، بعد إعلان حركة المحافظين 2024، والتشكيل الوزاري الجديد، كاملا في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء.

من هو اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية الجديد؟

ويعتبر اللواء أكرم جلال أول لواء من سلاح الجو يتولى منصب محافظ الإسماعيلية، وتستعرض «الوطن» أهم المعلومات عنه، فيما يلي:

1- تخرج في الكلية الجوية، وتدرج في المناصب إلي أن أصبح قائد قاعدة جوية.

2- وصل إلى رتبة اللواء، وتولى عدة مناصب قيادية، منها قيادة المنطقة الجوية الشرقية حتى عام 2021.

3- انتقل للعمل في مقر قيادة القوات الجوية وتولي قيادة شعبة التدريب.

4- تم تعيينه مساعدا لوزير الدفاع للقوات الجوية.

5- أنهى خدمته في القوات المسلحة برتبة لواء، مساعدا لوزير الدفاع وتم تعيينه محافظا للإسماعيلية.

المحافظون يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

وأدى، اليوم، 21 محافظا في حركة المحافظين 2024 جدد اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب 6 محافظين تم تجديد الثقة لهم لفترة مقبلة.