حركة المحافظين 2024.. من هو اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان؟

كشفت مصادر حكومية لقناة «إكسترا نيوز» عن تولي اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، منصب محافظ أسوان، خلفًا للواء أشرف عطية عبدالباري، المحافظ الأسبق، ضمن حركة المحافظين 2024، والتي تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.

من هو اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال؟

ووفق ما أكدته مصادر، فإنّ اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، من مواليد محافظة الغربية، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية في عام 1989، تخصص «هندسة مدنية»، وحصل على درجة ماجستير في الهندسة مدنية من الكلية الفنية العسكرية عام 1994، ونال درجة الدكتوراة في الهندسة المدنية من جامعة ميسيسيبي الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000، وعمل عضوًا بهيئة التدريس بقسم الهندسة المدينة بالكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2005، ومجموعة الجيوتقنية بالمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2008، ورئيس شعبة الهندسة المدنية والمعمارية بالكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2010.

وأوضح المصدر، أنّ «كمال» ترأس مجموعة الجيوتقنية بالمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2015، ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018، ونائب مدير الكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2020، ومدير الكلية الفنية العسكرية منذ عام 2020، حتى صدر القرار الجمهوري بتعيينه محافظًا لأسوان.

المحافظ الـ21 في تاريخ أسوان

ويُعد اللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، هو المحافظ الـ21 في تاريخ محافظة أسوان، ضمن قائمة من تولوا منصب محافظ، في مصر منذ عام 1960 منذ إصدار قانون الإدارة المحلية.