قيادي بـ«الحرية المصري»: تشكيل الحكومة يناسب طبيعة المرحلة

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، إن تشكيل الحكومة بصورتها الحالية، تركز على جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال التنوع والتكامل في اختيار الوزراء الجدد، التي ضمت نواب لرئيس الوزراء.

تشكيل الحكومة الجديدة

وأضاف «عطية» في بيان له، أن التشكيل ضم كوادر ذات كفاءة عالية، تناسب طبيعة المرحلة المقبلة، ونأمل على تحقيق تطلعات الشعب المصري، مضيفًا أن الحكومة الجديدة والمحافظين أمامهم تحديات كبيرة، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الذي يمثل ركيزة هامة في هذه المرحلة.

المسؤولية المجتمعية

وتابع أن أمانة الحزب بالمحافظة ستتقدم بوفد لتهنئة محافظ المنيا الجديد وتقديم ملف باولويات المحافظة وعرضه عليه، وذلك إيمانًا بدور الحزب نحو المسؤولية المجتمعية المشتركة بين الحزب ومؤسسات الدولة