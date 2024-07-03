«الحرية المصري»: ننتظر من الحكومة دعم الصناعات الصغيرة وجلب الاستثمارات

ثمن حزب الحرية المصري التشكيل الوزاري بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكَدا أنَّ التغيير شمل جميع الوزارات التي تحدث عنها الحزب يشكل مسبق والشارع بأكمله متمنيا للكوادر الجديدة التوفيق والسداد.

التغيير الوزاري شمل جميع الوزارات التي تحدث عنها الشارع

وقال أحمد مهني نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس النواب، إنَّ الحزب يأمل في الكثير من الجهود والإبداع من خلال الحكومة الجديدة، خاصة أن هذه الحكومة جاءت بعد ما تحدث الجميع عن مشاكله بداية من القوى السياسية إلى الشارع المصري ولذلك يجب على الوزراء الجدد أن يستمعوا جيدا لمطالب الشارع وما جاء من مشكلات في الحديث عن الحكومة الجديدة.

وتابع مهني أنَّ تشكيل الحكومة الجديدة بصورتها الحالي، والتي تركز على جوانب التنمية والاستقرار الوطنيين، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال التنوع والتكامل في اختيار الوزراء التي ضمت نوابا لرئيس الوزراء، تنير لنا بارقة أمل في أداء مميز ومختلف.

وأضاف أنَّ الشعب كله يأمل بالكثير في هذه التغييرات من أجل حل المشكلات التي تؤرقهم ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة وجلب الاستثمارات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى كوادر حقيقية وإبداعات في الأفكار والحلول والخروج من الروتين المتحكم في عقول الموظفين بالجهاز الإداري.

وجدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، خاصة الملف الاقتصادي وما يحتاجه من أفكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضًا فإن ملف الزراعة يسهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية، خاصة عندما يساهم في التصدير أو عدم الاستيراد كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوفر العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجًا.