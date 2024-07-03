دقت ساعة العمل.. أسامة الأزهري من حلف اليمين إلى مقر وزارة الأوقاف (صور)

وصل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الجديد، إلى مقر الوزارة عقب أداء اليمين الدستورية اليوم، وكان في استقباله عدد من قيادات وأئمة وزارة الأوقاف والعاملين بها.

وتقدم العاملون بالوزارة بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على ثقته في الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، متمنين له وللحكومة الجديدة برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل التوفيق والسداد، معاهدين الله أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي» بحسب وصف البيان.

أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف

قال بيان الوزارة الأول من نوعه منذ تعيين أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف والذي نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك: «استقبل قيادات الأوقاف وعدد كبير من أئمتها والعاملين بها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024م عقب أدائه اليمين وزيرًا للأوقاف، وذلك بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنين له كل التوفيق والسداد».

استقبال أسامة الأزهري في وزارة الأوقاف

وذكر بيان الأوقاف أنه كان في مقدمة مستقبلي الوزير الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة، والدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، واللواء عمرو فاروق شكري الوكيل الدائم، وفضيلة الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتورة سمر إبراهيم محمود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ورندا صلاح الدين محمود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ولفيف من القيادات الدينية والدعوية والسيدات بديوان عام وزارة الأوقاف وبعض قيادات المديريات الإقليمية وأئمتها.