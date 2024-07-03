«من غير فلوس».. اعرف سر تسمية شاطئ المصريين في العلمين الجديدة

على ساحل البحر المتوسط في شمال غرب مصر، تقع وجهة سياحة، أطلق عليها كل من زارها بأنها «قطعة من الجنة»، وخلال الأشهر الماضية أصبحت مدينة العلمين الجديدة وجهة سياحية بعد استضافتها لمهرجان العلمين في نسخته الأولى يوليو 2023، وليست فقط وجهة لمرتادي الشواطئ، على الرقم من أنها تتميز بشواطئها الخلابة وميائها الفيروزية، وتستعد المدينة الساحرة حاليًا؛ لاستضافة النسخة الثانية في الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس 2024.

ماذا تعرف عن الشاطئ المجاني بالعلمين؟

تضم مدينة العلمين الجديدة العديد من الشواطئ والوجهات السياحية والترفيهية التي يمكن زيارتها مجانًا، لكن ماذا تعرف عن الشاطئ المفتوح مجانًا، والذي أطلق عليه شاطئ المصريين؟

«العالم علمين» شعار تأكد منه كلًا من ذهب إلي تلك المدينة الساحرة ذات الطبيعة الخلابة، لأن شاطئ العلمين المجاني، يعد من أجمل الشواطئ المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو كان من الشواطئ التي فتحت أبوابها أمام الجمهور لأول مرة، عقب تشغيل المناطق السياحية بمدينة العلمين الجديدة، ومن وقتها تزداد كل يوم أعداد الوافدين عليه، للاستمتاع بأجوائه الجميلة والنزول في مياه الصافية والطقس المتميز دون دفع أي رسوم.

شاطئ المصريين بالعلمين

شاطئ العلمين المجاني لجميع المصيفين، يمتد بطول 14 كيلومترًا على ساحل البحر، من غرب قرية مارينا السياحية وحتى سيدي عبدالرحمن، ويمكن للزائرين الدخول إليه في أي وقت دون دفع رسومن، وذلك للاستمتاع بمياه البحر الفيروزية، ليشاهدون الأبراج الشاهقة ورؤية تصميم المباني على ساحل الشاطئ.

منذ أن تعرف المصريون على الشاطئ المجاني، بدأوا يتوافدون عليه، سواء من العاملين في مدينة العلمين الجديدة أو من سكان مدينة القاهرة، ليستمتعوا بجمال بلدهم، حتى أطلقوا عليه شاطئ المصريين بالعلمين، وشهد له الجميع بأنه من أجمل الشواطئ التي تتمتع بالرمال البيضاء ونقاء مياهها، وجمال المناظر الطبيعية على البلاج الخاص بها، وعلى بعد أمتار قليلة من الشاطئ، تعادل نحو 100 متر. 4o

توجد مطاعم وكافيهات وأماكن مخصصة لشحن الهواتف، وملاعب للكرة الطائرة، وحديقة مركزية، بالإضافة لوجود حمامات واسعة وغرف لتغيير الملابس، ليصبح الشاطئ مجاني في العلمين الجديدة بيئة البسطاء الصيفية في المدينة العالمية، «من غير فلوس».