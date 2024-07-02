4 وجهات مجانية داخل مدينة العلمين الجديدة.. ممشى سياحي وشاطئ عام

وجهة سياحية رائعة، تقع على ساحل البحر المتوسط في شمال غرب مصر، على بعد حوالي 100 كيلومتر من الإسكندرية، وخلال الأشهر القليلة الماضية، أصبحت مدينة العلمين الجديدة ليست فقط وجهة لمرتادي الشواطيء، بل أيضًا تحوّلت إلى وجهة سياحية ترفيهية بعد استضافتها لمهرجان العلمين في نسخته الأولى يوليو الماضي، وتستعد حاليًا لاستضافة النسخة الثانية في الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس 2024.

وتضم مدينة العلمين الجديدة عددًا من الوجهات السياحية والترفيهية التي يمكن زيارتها مجانًا والتي تتمثل في الآتي:

شاطئ العلمين المجاني

مدينة العلمين الجديدة خصصت للمصيفين شاطئًا مفتوحًا يمكن للزائرين الدخول إليه في أي وقت مجانًا للاستمتاع بمياه البحر فيروزية اللون، ويشاهدون الأبراج الشاهقة والطفرة المعمارية في تصميم المباني على ساحل الشاطيء الذي يمتد بطول 14 كيلومترا على ساحل البحر، من غرب قرية مارينا السياحية وحتى سيدي عبدالرحمن.

أوه مول في العلمين الجديدة

مول العلمين الجديدة، والمعروف بـO Mall أو مول الماسة، وهو واحد من أحدث ابتكارات مدينة العلمين الجديدة ويمكن زيارته مجانًا، والتسوق داخل العديد من المحال التجارية الموجودة بطول المول، مع إضاءة تشعر معها أنك تسير داخله خلال ساعات النهار.

ويحتوي مول العلمين الجديدة على أكبر سينما في الساحل الشمالي، تتضمن 3 قاعات جولدن وليزي بوبي مجهزة بأحدث نظام صوتي في العالم، فضلًا عن مطاعم وكافيهات مطلة على البحر، كما يحتوي على 3 جراجات للسيارات، أحدهم تحت الأرض، واثنان فوق الأرض، ويعمل المول بنظام «إيزي أكسيس»، أي بوابات دخول مفتوحة طول الليل والنهار.

نورث سكوير مول

على مساحة نحو 164 ألف متر مربع، يأتى «نورث سكوير» بواجهة فريدة على ساحل البحر المتوسط، وإطلالة على كورنيش العلمين الجديدة، ويعتبر أول وأكبر مركز ترفيهى بالساحل الشمالى في قلب مدينة العلمين يستقبل الزائرين يوميًا بشكل مجاني دون أي رسوم.

الممشى السياحي

أما الممشى السياحي فهو مفتوح طوال اليوم مجانًا أمام الزائرين، ويبعد 200 متر فقط عن شاطئ البحر، إذ يصل طول الممشى السياحى إلى نحو 14 كيلومترًا.