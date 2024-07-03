«الشعب الجمهوري»: الحكومة الجديدة ينتظرها عمل كبير لتحقيق تكليفات الرئيس

أكد حزب الشعب الجمهوري، أن الحكومة ينتظرها عمل كبير لتحقيق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب التكليف، لتحقيق طموحات الشعب المصري، ومواجهة تحديات ضخمة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وبيئة إقليمية ودولية مضطربة، ما يتطلب من الحكومة الجديدة عملا كبيرًا ورؤى غير نمطية، واتباع سياسات، وخطط واضحة ومحددة الأوليات خلال إطار زمني معلن.

وأوضح الحزب في بيان، أن الحكومة تحتاج إلى بذل جهود كبيرة، تجاه إصلاح الجهاز الإداري وإتمام التحول الرقمي، والعمل بجدية لتحسين بيئة الاستثمار، خاصة في آليات تنفيذ التشريعات، ووضعها موضع التنفيذ، وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمستثمر، خاصة الصناعات الصغيرة، والتوسع في البنوك المتخصصة الداعمة لقطاعي الصناعة والزراعة.

تواصل الحكومة الجديدة مع الشعب أكثر فعالية

ويتطلع حزب الشعب الجمهوري، بأن يكون تواصل الحكومة الجديدة مع الشعب بأكثر فعالية، وأن تصغى إلى شواغل ومتاعب المواطنين، فالمواجهة العاجلة هي نصف النجاح خاصةً في الأزمات، والظروف الطارئة.