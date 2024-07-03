وزير الري: لدينا رؤية لتحسين منظومة العمل بأسلوب الفريق الواحد

التقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بقيادات الوزارة وعدد كبير من العاملين الذين حرصوا على تهنئته بتجديد الثقة به في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

تجديد الثقة في وزير الري

أعرب الدكتور سويلم على خالص شكره لجميع الحضور على ما أبدوه من تقدير كبير له، مشيراً إلى أن تجديد ثقة القيادة السياسية في شخص الوزير هو تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل، وتأكيد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والري التي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأن تجديد الثقة هو تكليف بمواصلة العمل الجاد واستمرار مسيرة الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة دوماً ومنذ نشأتها كانت نموذجاً للعمل الجاد وتعاقب أجيال من الخبرات المتميزة التي خدمت الوزارة بكل تفاني وإخلاص.

مواصلة العمل الجاد

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالوزارة من كافة المستويات الوظيفية على مجهوداتهم السابقة التي وضعت الوزارة في مكانة متميزة بين كافة مؤسسات الدولة داخلياً، وساهمت في تحقيق الدولة المصرية للعديد من الإنجازات على المستوي العالمي ، داعياً لمواصلة العمل الجاد خلال الفترة القادمة لمواصلة مسيرة الإنجازات في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

أضاف أن الوزارة وضعت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة للعمل في كافة المجالات الفنية والمالية والقانونية والبشرية بما يحقق المزيد من التحسن في منظومة العمل بالوزارة، ويأتي التكليف الرئاسي للوزارة لنواصل العمل والإنجاز طبقاً للرؤية الموضوعة سابقاً .

وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على كافة الملفات الداخلية المعنية بقطاع المياه لمتابعة كافة عناصر المنظومة المائية لخدمة المنتفعين في كل مكان باعتبار ذلك هو الهدف الرئيسي الذي تسعى الوزارة لتحقيقه.

شدد وزير الري على مواصلة العمل بأسلوب الفريق الواحد، وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة، ودعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد، والاستمرار في الاعتماد على معايير تقييم أداء العاملين طبقاً لأسس موضوعية تُعلي من الكفاءة وحسن الأداء، ومواصلة العمل على تطوير المنظومة التدريبية ورفع القدرات ونقل الخبرات بين العاملين من الأكبر سناً للأصغر سناً، ومواصلة السعي لتحسين الوضع المادي للعاملين المتميزين بالوزارة.