تفسير حلم ارتداء اللون الأبيض في المنام.. ما علاقته بتغيير الواقع؟

عادة ما يحلم بعض الأشخاص بارتدائهم الملابس البيضاء، وعلى الرغم من أنه لون يدل على البهجة والسرور؛ لكن يقلق البعض من رؤيته في المنام لأن له العديد من التفسيرات المختلفة.

تفسير حلم ارتداء اللون الأبيض في المنام

ارتداء اللون الأبيض في الحلم له العديد من الدلالات، فعندما تراه المرأة يكون له تفسير، وهناك تفسير آخر للعزباء أو الرجل عندما يرى هذا الأمر، فما تفسير حلم ارتداء اللون الأبيض في المنام دلالة على خير أم شر؟.

وفسر ابن سيرين في كتاب تفسير الأحلام تفسير حلم ارتداء اللون الأبيض في المنام لو كان جديدا يشير إلى الأفراح التي تملأ الأيام القادمة، لأن الثياب البيضاء الجديدة تدل على وظيفة جديدة، أو خبر سعيد، أو الانتقال من حياة إلى أخرى أفضل منها، وإذا كانت مصنوعة من القطن تدل على الخير والرزق شرط أن الثوب يكون ناعما ومريحا.

تفسير حلم ارتداء اللون الأبيض للعزباء

وحال كان الثوب الأبيض قديم يدل على عودة شيء قديم في حياة الحالم، وإذا كانت عزباء تعود لخطيبها السابق، والسيدة المطلقة تعود لطليقها، وتعد أفضل الروئ هي رؤية الثياب البيضاء الواسعة النظيفة ومناسبة لِجسم الشخص، ويدل ارتداء الثوب الأبيض الواسع على سعة في الرزق والبركة في المال والصحة الجسدية والنفسية.

وحال كانت صاحبة الرؤية عزباء ولبست ثوبا أبيض في منامها، فإنها من أصحاب الفطرة السليمة والقلب الخاشع، ولو كانت العزباء مخطوبة ورأت أنها ترتدي في المنام ثوبا أبيض يشبه فستان الزفاف، فالله سيرزقها بالزواج السعيد قريبًا.