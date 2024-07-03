تفسير حلم خلع الضرس في منام العزباء.. دلالة خير أم شر؟

رؤية خلع الضرس في المنام من الأحلام التي تُشعر الفتاة العزباء بالحيرة والخوف والقلق، لاعتقادها أن ذلك دليل على اقتراب الأجل أو الوقوع في الشدائد والمصائب، وحتى تتبدد تلك الحيرة يستعرض التقرير التالي دلائل خلع الضرس في منام العزباء وفق تفسير ابن سيرين في كتابه «تفسير الأحلام».

تفسير حلم خلع ضرس العزباء

يرى ابن سيرين أن رؤية سقوط ضرس الفتاة على الأرض دليل على سداد دينها إن كان عليها دين، أو حل لمشاكلها التي تواجها في حياتها، أما إذا رأت سقوط جمع الضروس فيدل ذلك على فقدان العديد من الأشخاص.

وإذا رأت الفتاة في منامها سقوط الضرس في يدها فذلك يعد دليل على حصولها على إرث أو مال، وإذ رأت أنها تتوجع من أحد ضروسها فتلك علامة على سماعها كلاماً سيئاً من أقاربها.

وفسر ابن سيرين رؤية خلع الضرس للعزباء في المنام بأنها إشارة لحالتها النفسية السيئة وكثرة الهموم والمشاكل، كما تعتبر دلالة على انفصالها عن خطيبها إن كانت مخطوبة.

تفسير حلم الألم الشديد عند خلع ضرس العزباء

وإذا رأت الفتاة في منامها أنها تخلع الضرس مع عدم شعور بألم الخلع فيدل ذلك على الخير وتفريج للهم والكرب وتغير حياتها للأفضل، لكن إذا الخلع مصحوبا بألم فهذا يدل على مفارقتها لشخص مقرب لها وحزنها وألمها النفسي لهذا الفراق.

وإذا رأت العزباء أنها تخلع ضرسها المتسوس، فهذا يشير إلى أنها ستتخلص من المتاعب والهموم والمشاكل التي تتعرض لها في حياتها، وربما يكون ذلك دلالةً على انفصالها عن خطيبها، وعندما تحلم العزباء أنها تخلع ضرسها بيدها فإن ذلك يشير إلى التخلص من الأشخاص السلبيين في حياتها.