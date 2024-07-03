تفسير حلم رؤية السلم في المنام.. مصاعب أم خير وفرج؟

أحلام عديدة يراها البعض في المنام، بعضها قد يكون مرتبطًا لما مر به الشخص في يومه من متاعب العمل والضغوط اليومية، وأخرى قد تعد بمثابة تحذير أو بشرى للرائي، ومن بين الأحلام التي يراها كثيرون هي السلم، لذا يتساءلون عن دلالة رؤية السلم في المنام وما يعنيه.

رؤية السلم في المنام

ابن سيرين قال في كتابه تفسير الأحلام إنّ رؤية السلم في المنام تشير إلى المصاعب والمشكلات التي يواجهها الشخص في حياته، وتدل على السفر أو الامتحانات في حالة كان الرائي يدرس، أما النزول من الدرج في المنام مع شخص غريب يدل على الخير مع شخص ما سواء كان قريبًا أو بعيدًا.

وحال كانت صاحبة الحلم فتاة عزباء ورأت في منامها أنها تصعد أو تنزل من على سلم، فهذا يعني استقلال شخصيتها وأنها فتاة لها أهداف، وإذا كانت الفتاة تنظف السلم في منامها فهي من الرؤى المحمودة التي تدل على الانتهاء من فترة الهم والمشاكل.

تفسير صعود أو نزول السلم

تختلف عن صعوده أو نزوله، فحال رأت أنها تنزل الدرج بسرعة في المنام، تعني أن لديها بعض الأفكار السلبية التي يجب أن تغير فكرتها وتبتعد عنها، ومن يرى أنه ينزل من الدرج الحديد فرؤيته تعني تخطي المشكلات والأزمات، من رأى في منامه أنه ينزل السلم وهو خائف فذلك يعني أنه يخاف من المستقبل ويفكر دائما فيه.

وتفسير حلم نزول السلم مع شخص يعرفه الرائي في المنام، فإنه يعني قدوم الخير من هذا الشخص.