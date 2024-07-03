الصحة الإسرائيلية: إصابة 153 شخصًا بفيروس غرب النيل

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية تشخيص عن إصابة 153 شخصًا بفيروس غرب النيل، ووفاة 11 بسبب المرض، بحسب موقع «جيروزاليم بوست» الإسرائيلي.

80% لا تظهر عليهم أعراض حمة غرب النيل

وتابع: «معظم المرضى هم من المنطقة الوسطى من البلاد، بشكل عام، حوالي 80% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض حمى غرب النيل، وحوالي 20% من المصابين سيعانون من درجات متفاوتة من الأعراض، بما في ذلك الحمى أو الشعور بالضيق العام أو الصداع أو آلام الجسم».

وتحدث المضاعفات العصبية لدى أقل من 1% من المصابين، ومن المهم ملاحظة أن الفيروس لا ينتقل من شخص لآخر، ولا ينتقل المرض من الإنسان إلى البعوض.

حرب مستمرة

وتستمر الحرب لأكثر من 270 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و800شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.