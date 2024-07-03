وزير النقل: نستهدف الانتهاء من مشروع القطار السريع والمونوريل

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إنه عقب اختياره وزيرا للنقل كانت هناك خطة طموحة لتغيير البنية الأساسية، وهذا كان مستهدف لكافة القطاعات، سواء النقل أو الكهرباء أو في مجال الغاز، وتم الانتهاء من البنية الأساسية بنسبة 80% في مجال النقل، خاصة أن الوزارة تعكف على الانتهاء من مشروع القطار السريع والمونوريل وبعض الطرق والمواني.

وأضاف الوزير خلال حديثه لقناة «إكسترا نيوز»، عقب أداءه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كل دول العالم تبدأ ببنية أساسية من أجل النهضة والتنمية المستدامة، وبعد ذلك يتم البناء على البنية الأساسية.

وتابع الوزير، أن الصناعة الفترة المقبلة ستكون قاطرة التنمية، وسيتم البناء على ما تم تنفيذه من بنية أساسية، مشددا على أن تطوير الصناعة في الملفات كافة تعتمد على ترشيد الواردات وتشجيع الصادرات من أجل العملة الصعبة، ما يؤدي للتشغيل والتوظيف، فالدولة تستهدف القضاء على البطالة وحل مشكلات المصانع المعطلة.