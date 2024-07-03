محمد الباز: عصر «خيل الحكومة» انتهى في مصر.. والدولة تقدر أصحاب العطاء

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس السيسي أصدر مجموعة من القرارات، بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية.

الباز: معاني كثيرة انتهت في مصر

وأضاف «الباز» خلال تقديم برنامج «الحياة اليوم» المُذاع على قناة «الحياة»: «مصر انتهت فيها معاني كثيرة جدا، منها المعنى المتداول والمعروف بخيل الحكومة، بمعنى إن المسئول بعدما يترك منصبه محدش بيقوله ازيك، وكان من المعروف أن الوزراء السابقين يدخلون في موجة من الإحباط والاكتئاب بشعورهم أنهم قدموا خدمات جليلة وعملوا».

وأكد أن هذا العهد انتهى، موضحا: «صحيح قد يكون المسؤول أو الوزير أدى ما عليه خلال فترة مسؤوليته، لكن يمكن الاستفادة بخبرته ومجهوده ووقته وبما وصل إليه في مهمة أخرى، وهذا ما حدث في مع مجموعة من الوزراء كانوا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، وجرى تعيينهم في مناصب مهمة بجوار الرئيس».

انتهاء عصر خيل الحكومة

وتابع الدكتور محمد الباز: «هذا معنى مهم جدا، وهو انتهاء عصر خيل الحكومة في مصر، خيل الحكومة عندما يكبر مصيره رصاصة في الصدر، لكن البلد تعطي فرصة أكبر للمسئول والاستفادة من خبرته، وتمنحه فرصة أن يعطي طالما أنه يقدر على العطاء» مؤكدا أن الدولة مهتمة بتمكين الشباب لكنها لا تفرط في أي كفاءة موجودة، أو صاحب جهد وإخلاص.