مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» على رأس أولويات وزارة النقل

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير النقل والصناعة، مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري، مٌشيرا إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كل القطاعات خلال الفترة من «2014 - 2024» بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.

مترو الإسكندرية

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير نظم الإشارات على الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة «شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تاهيل ترام الرمل».

إنشاء طرق جديدة

وأوضح أنه في مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كيلو وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، بالإضافة إلى إنشاء 35 محورا جديدا على النيل ليُصبح إجمالي عدد «محاور - كباري» النيل 73 «محور - كوبري»، وإنشاء 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق، بالإضافة إلى الاهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.