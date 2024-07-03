«مشروع مضمون».. كيف تحصل على تمويل سيارات النقل الجماعي من بنك ناصر؟

لاشك أن هناك الكثير ممن يبحثون عن فكرة «مشروع جديد» يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، سواء كان ذلك لتحسين الدخل الشهري للعاملين بوظائف أخرى أو ليتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على مصدر دخل شهري آخر، ويتيح بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين فرصة الحصول على تمويل سيارات النقل الجماعي لمساعدتهم.

وتعد سيارات النقل الجماعي والتي تعمل تحت إدارة شركات متخصصة من أبرز وأهم وأضمن المشاريع في تحقيق الربح، ونوضح من خلال هذا التقرير إجراءات الحصول على تمويل سيارات النقل الجماعي من بنك ناصر الاجتماعي، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون الراغب في الحصول على التمويل مصرى الجنسية.

- ألا يقل سن المستفيد من التمويل عن 21 عاما، وألا يزيد عن 55 عاما.

- يجب سداد 35% من قيمة السيارة كدفعة مقدمة وتقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات.

- حظر بيع السيارة حتى الانتهاء من سداد قيمتها.

إجراءات الحصول على التمويل

- التوجه إلى البنك بعد إتمام التعاقد مع الشركة لتقديم خطاب الترشيح الذي جرى الحصول عليه من شركة سويفل.

- تقديم سند بقيمة المديونية يوقع من المقترض.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- تقديم صورة إيصال مرافق حديث يفيد محل إقامة العميل.