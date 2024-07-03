اقرأ في عدد «الوطن» غدا: حكومة المستقبل.. أكبر تغيير وزاري في تاريخ مصر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- حكومة المستقبل.. أكبر تغيير وزارى فى تاريخ مصر.. خبرات دولية وكفاءات محلية

- السيسي يكلف «الحكومة الجديدة» باستكمال الإصلاح الاقتصادى.. وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. والنهوض بقطاع الصناعة.. وتحقيق طفرة بالخدمات

- المحافظون: ملفات بالجملة فى انتظارهم تشمل مواجهة العشوائيات والإسكان البديل وإنهاء المشروعات القومية.. وتنفيذ «حياة كريمة» وحل مشكلة الصرف الصحى وضعف مياه الشرب.. وتحسين الخدمات والارتقاء بالبنية التحتية.. وتوفير فرص عمل واستثمارات للشباب

- مسؤولون أمريكيون يتهمون إدارة «بايدن» بالمشاركة فى قتل الفلسطينيين

- تعاون بين «المركزى والأوروبى لإعادة الإعمار» لتعزيز الشمول المالى للمرأة فى مصر

الصفحة الثانية

- حكومة المستقبل.. خبرة وكفاءة وشباب.. 31 حقيبة وزارية.. و20 وزيراً جديداً.. ومواجهة التحديات أهم التكليفات

- السيسي لـ«الحكومة الجديدة»: التخفيف عن المواطنين وتحقيق طفرة بالخدمات «أولوية»

- حضور قوى للشباب: مينا عماد أصغر نائب محافظ بعمر 30 عاماً

- «غادة»: القيادة السياسية دأبت على تقديم دعم كبير للشباب وتمكينهم من المشاركة الفعّالة فى الحياة العامة والقيادية.. والدولة اهتمت بفئة الشباب إدراكاً لدورهم فى بناء المستقبل

الصفحة الثالثة

- الوزراء الجدد: دعم مخرجات الحوار الوطنى.. وإشراك المستثمرين أولوية

- «فوزي»: تكليفات رئاسية باستمرار حالة الحوار.. و«الشربينى»: مشروعات لكل المصريين.. و«الأزهرى»: تطوير العمل الدعوى.. و«المشاط»: تعزيز الاستثمارات

- تزايد فرص تمكين المرأة بالتشكيل الجديد.. تعيين 19 سيدة فى مناصب قيادية

- القائمة بها 4 وزيرات.. و5 نواب وزراء.. ومحافظ.. و9 مساعدين لمحافظين.. و«أحلام»: الملف الاقتصادى الأهم على طاولة الحكومة وله تأثير على المرأة

الصفحة الرابعة

- ملفات بالجملة تنتظر المحافظين الجدد

- القاهرة الكبرى: مواجهة العشوائيات وإنهاء المشروعات القومية

- «القاهرة»: تنفيذ الخطة الاستثمارية للأحياء ومتابعة «طلبات التصالح» فى مخالفات البناء.. و«الجيزة»: رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات

- سيناء والقناة: حل مشكلة ضعف مياه الشرب والاهتمام بالإسكان الاجتماعى

- إعادة هيكلة منظومة الخدمات الطبية وتشييد مشروعات زراعية بشمال سيناء.. والاهتمام بدعم التجار فى سوقَى «الحميدى والتجارى» ببورسعيد

الصفحة الخامسة

- الصعيد: تنفيذ مشروعات تنموية.. وإقامة مدن صناعية وجذب استثمارات

- المنيا: الاهتمام بالجانب الصحى وتشديد الرقابة التموينية.. وأسيوط: تبطين الترع لحماية حياة المواطنين ومحو الأمية.. وأسوان: إعادة تقييم المنشآت السياحية

- وجه بحرى: تحسين الخدمات والارتقاء بالبنية التحتية لاستكمال مسيرة التنمية

- الشرقية: مواجهة البناء المخالف.. والغربية: رصف وتطوير الطرق.. والدقهلية: ضبط الأسعار والرقابة على التجار والنهوض بالمناطق السياحية والأثرية

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب: حقاً.. حكومة جديدة بحجم التحدى

- أحمد رفعت: التغيير الكبير فى الوزراء والمحافظين وترتيب المهام العاجلة!

- خالد منتصر: حكومة جديدة ورؤية مستقبلية

- عبدالفتاح على: المهمة المقدسة للوزراء الجدد

- بلال الدوى يكتب: الحكومة الجديدة ترفع شعار: مُقاتلون و«بوصلة السيسى» هدف لنا

الصفحة السابعة

- دورى NILE: الأهلى يستضيف الداخلية سعياً للصدارة.. والطلائع مع الاتحاد

- إغراءات الخليج مرفوضة: «كولر» يتمسك بالبقاء فى الأهلى.. ورضا سليم يرفض مصير «قندوسى»

- فى طريقه للرحيل: عرض خليجى لـ«أوباما».. وجلسة مع «عواد» لتحديد شروط التجديد للزمالك

- معارك تكسير عظام: ربع نهائى اليورو يشتعل.. تركيا تكتب التاريخ.. و«جولر» يحطم «رونالدو»

الصفحة الثامنة

- مصطفى عمار يكتب: الحكومة الجديدة.. تحديات كثيرة وطموحات كبرى

- «فى خدمة الشعب».. مطالب الشارع على طاولة الحكومة الجديدة