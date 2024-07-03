محافظ الغربية يخطط للقاءات مع المواطنين لحل مشكلاتهم

قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إنه يشرفه تولي منصب محافظ الغربية، نظرًا لتاريخها الطويل وحسن استقبال أهلها، مشددًا على أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة تطورًا غير مسبوق، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

لقاءات متواصلة مع المواطنين

وشدد «الجندي»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، على أنه سيكون هناك لقاءات مع المواطنين في الشارع للوقوف على أسباب بعض المشكلات الموجود من أجل تداركها سريعًا والوصول لحل لها.

وأشار إلى أن اللقاءات مع المواطنين ستكون للوقوف على أسباب المشكلات الموجودة من أجل حلها سريعًا، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.