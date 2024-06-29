محافظ الغربية يخصص مكانا بمنطقة عربات الطعام المتنقلة لأحد الشباب

كلّف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، بتخصيص مكان في منطقة عربات الطعام المتنقلة لخريج كلية التربية الرياضية، وذلك من خلال الطرق الرسمية والقانونية.

جدير بالذكر أن الشاب صاحب العربة خريج كلية التربية الرياضية، وتم إزالة عربة خاصة به أثناء تنفيذ حملة إزالة الاشغالات بطنطا أمس، وأكد الدكتور محمود عيسي رئيس مركز ومدينة طنطا، أن إزالة العرية بسبب وقوفها مخالف أمام كلية التجارة بطنطا وغير مرخصة، ورفض الانتقال إلى منطقة عربات الطعام المتواجدة في ستاد طنطا.

توفير فرص عمل من خلال عربات الطعام

وأشار «رحمي» إلى أن منطقة وحدات الطعام المتنقلة اُفتتحت في عام 2022 في منطقه الاستاد بطنطا، لتوفير فرص عمل للشباب، وإتاحة متنفسا لأهالي الغربية من خلال منطقة حضرية بشكل جديد يتوفر به كل المرافق وبشكل آمن، وتحتوي على تنوع من كل أنواع الأطعمة والمشروبات وبمراقبة ومتابعة صحية وبيطرية، حفاظا على صحه وسلامه المواطنين.

دعم المشروعات الصغيرة

وأضاف المحافظ، أن المنطقة يتواجد بها اكثر من 120 عربة ساهمت في تقليل نسبة البطالة، وشجعت الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.