محافظ الغربية يستعرض الموقف التنفيذي لـ6 مشاريع رصف في طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، سير العمل بمشروعات الرصف والتطوير بـ6 مواقع بطنطا، حيث تابع الأعمال الجارية في رصف طريق جسر مصرف محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400 متر، حيث تم رفع كل التعديات على الطريق كما تم الانتهاء من طبقه الأساس بكامل طول القطاع و تأسيس التربة اسفل قطاع التوسعة ليتحمل الأحمال المرورية المتوقعة في أماكن انتظار السيارات تمهيدا لوضع طبقة الأسفلت، كما تابع المحافظ رصف طريق السكة الوسطى المتفرع من طريق 43 طنطا بسيون حتى مستشفى محلة مرحوم الرابط مع جسر البتانونية.

تطوير طريق خرسيت

كما تابع " رحمي" رصف شارع داير الناحية بكفر عصام من صيدلية الجزار مرورا بالمقابر حتى الجامع الكبير بطول 1100 متر وعرض 8 أمتار، فضلا عن متابعة الاعمال برصف شارع داير الناحية بقرية خرسيت بداية من طريق طنطا شوبر مرورا بالوحدة الوحدة الصحية حتى المقابر بطول 1100 متر وعرض 6 أمتار.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفر الحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان)، وشدد المحافظ على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع أعمال الرصف بالطريق.

طريق مجمع تدوير المخلفات

واختتم محافظ الغربية الجولة بمتابعة أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة، بطول 1 كم، وعرض 8 أمتار، بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة، حيث تم الانتهاء من رش طبقه MCO لأخر قطاع طبقه الأساس بعد التوسعات للقطاع العرضي تمهيدا لوضع طبقة الاسفلت الرابطة.