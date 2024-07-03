محافظ الغربية الجديد: توفير حياة كريمة للمواطنين عى رأس أولوياتي

كشف اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية الجديد، عقب أداء حلف اليمين الدستورية، أمام رئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حركة المحافظين 2024، عن خطة عمله عقب توليه منصب محافظ الغربية.

وقال محافظ الغربية الجديد، في تصريح لـ«الوطن»، إنه سيعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، واستكمال تنفيذ المشروعات التنموية داخل المحافظة، مشيرا إلى أن الغربية من المحافظات ذات الموقع الجغرافي المتميز، وبها قلعة صناعية كبرى إلى جانب أنها محافظة صناعية زراعية. وأضاف «سنعمل على تحسن الخدمات بما يضمن تحقيق مصلحة المواطن».

السيرة الذاتية لمحافظ الغربية الجديد

كان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية الجديد، حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حركة المحافظين 2024 وكان يتولى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

وُلد اللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي في محافظة الدقهلية عام 1962، وتخرج في كلية الشرطة دفعة 1985، وتدرج وظيفياً منذ تخرجه في كلية الشرطة في العديد من القطاعات بوزارة الداخلية والذى يعد أحد أبرز رجالها، وتقلد العديد من المناصب الأمنية الرفيعة كان آخرها مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة.

الجنرال المبتسم

وحصل «الجندي» على نوط الامتياز من الدرجة الأولى عام 2016، كما حصل على بعض الفرق العديدة بإدارة البحث. ولُقِب اللواء أشرف الجندي بـ«الجنرال المبتسم»، ويتمتع بسرعة التحرك والاستجابة، إضافة إلى معاقبة المقصرين من الضباط المتجاوزين والاستماع إلى شكاوى المواطنين.