السيرة الذاتية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد.. تولى العديد من المناصب

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع «فيسبوك»، السيرة الذاتية لعلاء الدين فاروق زكي السيد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، موضحة أنه حصل على بكالوريوس الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس، وعلى العديد من الدورات الدولية في مجالات العمليات والإدارة والائتمان وإدارة المخاطر والقيادة والاستثمار وغيرها، وتمتد خبرته المصرفية لأكثر من 40 عامًا، تولى خلالها العديد من المناصب، منها نائب رئيس فروع بنك باركليز، قبل انتقاله للبنك الأهلي المصري.

مناصب مهمة

التحق بالبنك الأهلي المصري عام 2008 وتولى عدة مناصب بالبنك الأهلي المصري مدير لمنطقة الإسكندرية، نائب لرئيس الفروع ثم رئيسا لمنتجات التجزئة ثم رئيسا لمجموعة التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة، وصولا لمنصب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم تولى منصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في فبراير 2020

اكتسب خبرات ومهارات تراكمية متميزة في مجالات متعددة مثل وضع وتنفيذ استراتيجيات البنك والتجزئة وإدارة المخاطر والعمليات وأنشطة التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحقيق المستهدفات وتنفيذ مهام العمل المصرفي بالاعتماد على آليات تشغيلية فعالة.

الوظائف السابقة

رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري اعتبارا من (الفترة من فبراير 2020 حتى الآن).

الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الفترة من أغسطس 2018 حتى فبراير (2020).

رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري (الفترة من نوفمبر 2016 حتى يوليو (2018)

رئيس تطوير المنتجات ومبيعات التجزئة المصرفية للأفراد والقنوات البديلة (الفترة من منتصف 2011 حتى نوفمبر 2016).

نائب رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري (الفترة من اغسطس 2010 حتى منتصف 2011).

رئيس منطقة الإسكندرية والبحيرة بالبنك الأهلي المصري (الفترة من يناير 2009 حتى منتصف 2010).

رئيس منطقة الدلتا والإسكندرية وصعيد مصر ببنك باركليز ( الفترة من 1983 حتى 2009

عضو مجلس ادارة شركة حلوان للأسمدة

عضو مجلس ادارة شركة الأهلي للتنمية العقارية

عضو مجلس ادارة شركة الأهلي للاستثمارات العقارية

عضو مجلس ادارة البورصة السلعية

عضو مجلس ادارة في شركة الاهلي للتمويل العقاري

عضو مجلس ادارة في شركة الاهلي للصرافة

عضو مجلس ادارة في شركة اي فاينانس

عضو مجلس ادارة في شركة سامكريت

عضو مجلس ادارة في شركة بنوك مصر

عضو مجلس ادارة في شركة اموك

عضو مجلس ادارة شركة فوري دهب

الدورات التدريبية

حصل على العديد من الدورات داخل وخارج مصر عبر مختلف الأقسام، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمليات المصرفية، وإدارة الائتمان، وإدارة المخاطر، والقيادة، والاستثمار، وغيرها على سبيل المثال لا الحصر:

إدارة التجزئة / المخاطر / العمليات

علوم الإدارة مهارات القيادة

تحليل الشركات وتطوير المنتجات

منتجات الخزانة والاستثمار

تطوير الأداء

المؤسسة البنك الزراعى المصرى

المنصب الحالي رئيس مجلس الإدارة

تولى رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعي المصري في فبراير 2020.