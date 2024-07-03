محمد الباز: الدولة المصرية ناضجة تجاوزت العديد من العقبات

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على التغيير الوزاري الجديد، قائلا: «سنجد موجات على السوشيال ميديا للتقليل من بعض الوزراء، لأننا أمام منصات بها فصيل لا يعجبه شيء في مصر على الإطلاق».

الهجوم على الوزراء الجدد يفعله العاجز الضعيف

وأضاف «الباز» خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر قناة «الحياة»، أن الهجوم على الوزراء الجدد هو أسهل شيء يمكن القيام به من الإعلامي العاجز الضعيف.

وأكد أن التشكيل الوزاري الجديد مبني على الجدارة، موضحا: «تعاملت عن قرب مع المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية وتحاورت معه، وعرفت كيف يفكر ويتصرف، لذلك أقول إنه اختيار موفق، بالإضافة إلى الدكتورة مايا مرسي وتجربتها في المجلس القومي للمرأة، وخبرتها في العمل الميداني على الأرض».

الوزراء توجهوا إلى مكاتبهم فورا

وأوضح الدكتور محمد الباز أن التأخير في إعلان أسماء الوزراء الجدد كان بسبب النقاشات في الاختيار، وهناك مراقبة للأداء بشكل مستمر، متابعا: «الذي تغير ليس الحكومة لكن طريقة التفكير والفلسفة التي جاءت بها الحكومة ونواب الوزراء والمحافظون ونوابهم، ونحن أمام دولة ناضجة تجاوزت العديد من العقبات، وبدأت تختار بشكل يتناسب مع حجم التحديات» مؤكدا أن الوزراء بعد حلف اليمين توجهوا إلى مكاتبهم فورا لعدم تضييع أي دقيقة.