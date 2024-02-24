برلمانية: المرأة حصلت على مكتسبات كبيرة في المجالس النيابية

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن كل نائبة في البرلمان المصري تحمل ملفًا مهمًا، وكل ملف يخص الشارع المصري مثل «الصحة، والتعليم، والتضامن وذوي الهمم، والمعاشات، والعمال»، والكل يعمل لتحقيق هدف واحد هو الارتقاء بالمجتمع وإرضاء المواطن المصري البسيط.

وصف الرئيس المرأة بأنهم عظمات مصر

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال لقاء مع الإعلاميتين داليا أشرف وشقران حسين ببرنامج «8 الصبح »، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على النساء أنهن عظمات مصر، واهتم بدور المرأة في المجتمع وعمل بفكرة إذا صالحة المرأه صلح المجتمع كله.

تطور المرأة على مدار الأعوام في البرلمانات

وتابعت أن المرأة حققت مكاسب كثيرة، وكل واحد أكثر من الآخر، وفي دستور عام 2014 كان يوجد أكتر من 20 مادة تخص المرأة، وعام 2015 كان يوجد 15% برلمانات تخص المرأة، لكن عام 2021 زادت النسبة لتصل إلى 27% برلمانات تخص المرأة المصرية.

وأوضحت أن المرأة استفادت بعض القوانين مثل: قانون المواريث، والتحرش بالمرأة، وختان الإناث والزواج المبكر.