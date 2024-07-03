«شباب مصر»: التغيير الحكومي يعكس خطة الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي

ثمن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس كيان «شباب مصر»، التغيير الحكومي الجديد، مؤكداً أنه يعكس خطة الدولة نحو تعظيم الفرص وتضافر الجهود من أجل تقديم حلول وبدائل لعديد من التحديات التي تواجهنا في الوقت الحالي.

خطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي

وقال «عبدالعال»، إن دمج بعض الوزارت واستحداث أخرى انعكاس لخطة شاملة تستهدف تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي، ولعل أهم الأولويات التي برزت في الاختيار الحالي للحكومة الجديدة هي تعظيم سبل الاستثمار وخلق بيئة داعمة له، فضلًا عن السعي نحو تحسين البيئة النيابية والتشريعية.

وهنأ رئيس كيان شباب مصر الحكومة الجديدة متمنيا لها التوفيق في تحقيق المهمة المسندوة إليهم، في إطار سعي الدولة لتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات، من أجل مواجهة التحديات المختلفة، وقال «أنا على ثقة بأن التشكيل الوزاري الجديد سيسهم في دفع عجلة التنمية والتطوير لمصر».

وأشاد «عبد العال» بالاعتماد على الكوارد الشبابية لتولي مناصب نواب المحافظين، قائلا: «يزداد شعوري بالفخر لاختيار زملائي من البرنامج الرئاسي، لما لديهم من خبرات تمكنهم من تحمل المسؤولية وصناعة القرار، فدائمًا تكتمل الصورة بالشباب وتتقدم الدول بأفكارهم وإبداعاتهم».