محافظ بني سويف: «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة» مشروع قومي يسير بقوة

حكى الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، تجربة التحاقه بالأكاديمية الوطنية للتدريب وحضور البرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب الدفعة والبرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات التنفيذية، موضحًا أنها جاءت بعد كثير من الأزمات التي مرت بها الدولة المصرية بعد عام 2011، ومحاولة اختطافها من تيار ظلامي حاول محو هوية مصر، مشددًا على أن الإصلاح دائمًا ما يبدأ من الشباب في ظل دولة 70% منها تحت سن الـ40 عاما، وبعد المرور بالعديد من التجارب، تم الوصول إلى الحل وهو «تأهيل وتمكين الشباب».

تأهيل وتمكين الشباب الحل

وأضاف «هاني»، في ندوة نظمتها الأكاديمية، أنه في عام 2015 بدأت فكرة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقرر أن يتقدم بأوراقه للانضمام إليها وحضور التدريبات التأهيلية للشباب، موضحًا أنه بعد أول عمل له كنائب محافظ بورسعيد، التي يطبق بها التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي ويكون مسئول عن ذلك، طبق كل الذي تعمله في السنوات التي سبقت تكليفه للعمل.

وأوضح أن مسؤولية عمله كمحافظ بني سويف في سن 33 عاما، اختلفت عن عمله كنائب محافظ بورسعيد، مؤكدًا أن المشهد الرابع في علاقته مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، كان الأسبوع الماضي، بمشاركته في لجنة اختبار الشباب الذي تقدموا للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن الدولة الجديدة آمنت بشبابها، وتريد التحرك للأمام، وأن البرنامج الرئاسي أصبح مشروعا قوميا لتمكين الشباب في مصر، ويسير بمنتهى القوة والنجاح.