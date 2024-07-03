نانسي عجرم تكشف عن موعد طرح أحدث أغانيها

تستعد المطربة نانسي عجرم لطرح أحدث أغانيها، بعنوان «من نظرة»، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، والتي شوقت الجمهور لها من خلال حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

موعد طرح أغنية نانسي عجرم الجديدة

وكشف المطربة نانسي عجرم عن مقطع من الأغنية، وأعلنت من خلاله عن موعد طرح الأغنية الجديدة، قائلة: «7 - 7 عالساعة 7.. من نظرة».

آخر أعمال نانسي عجرم

وطرحت المطربة نانسي عجرم مؤخرا أغنية «مشكلتك الوحيدة»، عبر منصة الفيديوهات «إنستجرام»، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وهي من ألحان أيمن قميحة، وكلمات علي المولي، وتوزيع باسم رزق.