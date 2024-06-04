نانسي عجرم وراغب علامة يحييان حفلا غنائيا 12 يوليو المقبل

يستعد الفنان راغب علامة لإحياء حفل غنائي كبير بمشاركة الفنانة نانسي عجرم، وجرى طرح البوستر الخاص به، والكشف عن جميع تفاصيل الحفل عبر صفحته الخاصة.

نانسي عجرم وراغب علامة يجتمعان في حفل غنائي واحد

وطرح الفنان راغب علامة بوستر حفله مع الفنانة نانسي عجرم عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، ومن المقرر له يوم الجمعة 12 يوليو، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالأردن.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم طرحت مؤخرا أغنية بعنوان يا محتاس، وهي الأغنية الدعائية لفيلم مقسوم الذي قدمت بطولته الفنانة ليلى علوي ومعها كل من شيرين رضا وسماء إبراهيم وسيد رجب وهاني خليفة وعمرو وهبة وسارة عبد الرحمن وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.