البابا تواضروس يهنئ أعضاء الحكومة الجديدة: اختيارات جيدة

دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، للحكومة المصرية الجديدة بالتوفيق في مهامها، مؤكداً دعمه الكامل لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري العظيم وكذلك المحافظين حيث يعد عملهم صعبا.

البابا تواضروس يهنئ أعضاء الحكومة الجديدة

ووجه البابا تواضروس، في عظة الأربعاء، التهنئة لأعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عقب أدائهم اليمين الدستورية، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مسؤوليتهم الجسيمة.

وبثت العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك صفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقناة «c.o.c».

وقال بابا الإسكندرية «اطلعت على اختيارات الحكومة والتي جاءت جيدة»، داعيا الله أن يبارك عملهم ويُنجِح طريقهم في سبيل تلبية طموحات وآمال الشعب المصري العظيم.

كما وجه الشكر للوزراء المستمرين في مناصبهم داعيا لهم بالتوفيق والقدرة على الاستمرار وانتاج عمل جديد.