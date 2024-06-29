البابا تواضروس الثاني يطيب جسدي القديسين موسى وإيسيذوروس بدير البرموس

زار البابا تواضروس الثاني مساء اليوم السبت دير البرموس بوادي النطرون، وذلك في إطار احتفالات الدير بعيد قديسيه القوي الأنبا موسى والأنبا إيسيذوروس الملقب بـ«قس برية شيهيت» اللذين تحتفل الكنيسة بعيدهما بعد غد الاثنين.

كان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله الدير نيافة الأنبا إيسيذوروس، أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه، وبعدها توجه إلى الكنيسة الأثرية وصلى صلاة الشكر، ثم طيب الأنبوبتين اللتين تحوي جسدي القديسين المحتفل بهما، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة، وعقب التطييب تفقد البابا عددًا من مرافق الدير.

جدير بالذكر أن دير البرموس بوادي النطرون قد اعتذر عن استقبال الزوار يومي 29 و30 يونيو الجاري، موضحًا في بيان له أن ذلك نظرًا للاحتفال بعيد شفيع الدير القوي القديس الأنبا موسى، إذ تقتصر المشاركة في الاحتفال على رهبان الأديرة فقط، على أن يستقبل الدير الجميع اعتبارًا من صباح يوم الاثنين 1 يوليو المقبل.

وعرف الأنبا موسى، أنه رمز التحول الكامل من حياة الشر إلى حياة الطهارة والنقاوة، فقيل عنه أنه لا توجد رذيلة لم يكملها، لكنه اعترف علانية في الكنيسة بجميع خطاياه وقبائحه الماضية، وسكن في بادئ الأمر مع الرهبان، حسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.