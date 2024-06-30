البابا تواضروس ينعى شيخ كهنة أسوان.. خدمته امتدت لـ52 عامًا

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص إسحق بشارة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الرديسية التابعة لمركز إدفو بأسوان، وشيخ كهنة إيبارشية أسوان، عن عمر تجاوز 85 سنة، بعد خدمة باذلة امتدت لحوالي 52 عامًا مملؤة بالمحبة والغيرة المقدسة على الكنيسة والأثمار الصالحة والمشورة الحكيمة لكل جيله.

من هو شيخ كهنة أسوان؟

ونشر المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أبرز المعلومات عن شيخ كهنة أسوان والذي ولد يوم 25 أبريل 1939 بالأقصر، باسم فايق بشارة سليمان وسيم كاهنًا في 9 نوفمبر من عام 1972 الأنبا ابرآم مطران إسنا والأقصر وأسوان الأسبق، ونال رتبة القمصية في عيد سيامته الأول أي يوم 9 نوفمبر من عام 1973.

اهتم بالرعاية والافتقاد واشتهر بالخطابة والوعظ وروح الدعابة، وكان أبًا حنونًا وديعًا حتى أن دموعه كانت تسبقه في مواقف كثيرة، وأصبح كثير من أولاده الروحيين الذين تتلمذوا على يديه كهنة ورهبانًا، واهتم كذلك بتعمير الكنيسة وعمل منارات لها ونالته متاعب كثيرة جراء ذلك.

كما اهتم اهتمامًا كبيرًا بخدمة مدارس الأحد واجتماعات الخدمة والاجتماعات الروحية، حافظ على ارتباطه بالقداسات حتى بعدما تقدم به العمر وصار شيخًا، فكان يصلي القداسات دون انقطاع، كرمه الأنبا بيشوي أسقف أسوان بإقامة حفل في مناسبة اليوبيل الذهبي لسيامته في نوفمبر عام 2022. ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه بكنيسته الساعة اليوم الأحد عقب القداس الإلهي.