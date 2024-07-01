البابا تواضروس: نهر النيل هو الأب للمصريين.. والأرض المحيطة به أما لهم

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، السفير حسن إبراهيم موسى، سفير إثيوبيا بالقاهرة، في أول زيارة للسفير الإثيوبي للبابا.

العلاقة بين الكنيستين الإثيوبية والقبطية

تحدث البابا أثناء اللقاء في نبذة مختصرة، عن تاريخ الكنيسة القبطية والعلاقات الطيبة التي تربط الكنيسة القبطية بالكنيسة الإثيوبية، بحكم أنهما كنيستان شقيقتان.

كما أشار البابا إلى الحضارة المصرية، لافتًا إلى أهمية نهر النيل لكل المصريين، حيث أنهم يعيشون طوال تاريخهم معًا حوله، ومنه يستمد المصريون وحدتهم الوطنية القوية، وأضاف: «النهر بالنسبة للمصريين، هو الأب، والأرض المحيطة به هي الأم التي تحضننا جميعًا، وعليها نحيا معًا في سلام مسلمون ومسيحيون».

وشدد على أن نهر النيل له دورُ مهم في الحفاظ على العلاقة الطيبة بين مصر وإثيوبيا.

كما أوضح أن الكنيسة القبطية بالإضافة إلى دورها الروحي، لديها دور اجتماعي بهدف لمساعدة المجتمع داخل مصر وخارجها، من خلال إنشاء المدارس والمستشفيات التي يوجد العديد منها في دول إفريقيا، ومن بينها إثيوبيا.

وأعرب السفير الإثيوبي، عن حرصه على الحفاظ على العلاقة الطيبة بين مصر وإثيوبيا، مشيرًا إلى اهتمامه بالتاريخ المصري والقبطي، وأنه يتطلع دومًا إلى زيارة المتاحف والأديرة المصرية.

البابا تواضروس يستقبل سفير أمريكا بالقاهرة

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم، هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

ولفت قداسته إلى أهمية قانون بناء الكنائس الذي أقرته الدولة المصرية عام 2016، والذي عالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه المصريين المسيحيين، والخاصة بحقهم في وجود مكان يمارسون فيه عبادتهم.

البابا تواضروس يستقبل سفير روندا

كما التقى البابا تواضروس الثاني، سفير دولة روندا في مصر دان مونيوزا، والذي أثنى على العلاقات المتميزة بين مصر ورواندا، معربًا عن تقديره للدور المجتمعي الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إفريقيا في مجالات التعليم والصحة، من خلال الخدمات التي تقدمها في عدد من الدول الإفريقية، مشيرًا إلى احتياج بلاده لإنشاء مدرسة فنية صناعية تؤهل الشباب للدخول إلى سوق العمل.

لقاء البابا تواضروس مع سفير اليونان

والتقى البابا تواضروس، اليوم، سفير اليونان في مصر نيقولاوس باباجيورجيو، والذي عبرعن سعادته بتواجده في مصر، مثنيا على الروابط المتينة التي تربط بلده بمصر، موضحا أنه يسعى من خلال عمله إلى تقوية تلك الروابط، إلى جانب دعم الاستثمار في مصر.

ومن جهته أشار قداسة البابا تواضروس إلى تاريخ الكنيسة القبطية العريق، لافتًا لدورها الروحي والاجتماعي الذي تسعى من خلاله إلى مساعدة المجتمع من خلال مشاركاتها في العمل التنموي في ظل الوضع الاقتصادي لأغلب دول العالم والذي يتطلب الدعم من أطياف المجتمع كافة.

وأعرب قداسته عن أمله في وقف الحروب الدائرة في غزة والسودان، تلك الحروب التي تجاور مصر، ما يجعل مصر محاطة بدول غير مستقرة، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الاقتصاد المصري.

ووجه قداسة البابا الدعوة عن طريق السفير اليوناني لرئيس أساقفة الكنيسة اليونانية قداسة البطريرك إيرونيموس الثاني لزيارة مصر.

سفير المجر بالقاهرة في ضيافة البابا تواضروس

كما استقبل بابا الإسكندرية، أندراس كوڤاكس سفير المجر في مصر، وذلك بمناسبة انتهاء عمله سفيرًا لبلاده بالقاهرة.

وأعرب السفير المجري عن سعادته بفترة السنوات الأربع التي قضاها في عمله بمصر، مشيرًا إلى أن مصر صارت لها مكانة خاصة لديه لن تزول من نفسه طوال حياته.