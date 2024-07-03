وظائف مندوبي مبيعات وسائقين برواتب تصل لـ9 آلاف جنيه.. رابط التقديم

كشف موقع توظيف مصر، عن حاجة مجموعة شركات الخلود للتجارة والتوكيلات التجارية، إلى سائقين ومندوبي مبيعات، وذلك للحاصلين على المؤهلات المتوسطة، مقابل الحصول على رواتب مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه.

أماكن العمل

وتقع مقار عمل الشركة في مناطق:

- الخانكة.

- القليوبية.

- الخصوص.

- القناطر الخيرية.

- بنها.

شروط الوظيفة

يشترط فيمن يتقدم لتلك الوظيفة أن يكون متوفرا فيه الشروط التالية:

أن يكون لدى المتقدم خبرة متوسطة.

رخصة قيادة درجة ثالثة.

الجنس المطلوب: ذكور.

السن المطلوب: من 21 إلى 50 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبولون بتلك الوظيفة على راتب مجزٍ يتراوح بين 8 آلاف و9 آلاف جنيه، ومن أهم المزايا التي يحصلون عليها:

توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

تأمينات صحية.

تأمينات اجتماعية.

ويمكنك التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسجيل الدخول في الموقع، إن لم يكن لديك حساب بالفعل، ثم إدخال البيانات المطلوبة.