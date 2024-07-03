وظائف خالية في إحدى الشركات بالإسكندرية.. رواتب مجزية وحوافز وتأمينات
كتب:
صفية النجار
07:35 م | الأربعاء 03 يوليو 2024
وظائف الشباب والرياضة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، وذلك لإقامة اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «تك مي Tech-Me».
التخصصات المطلوبة
وتطلب الشركة شباب للتعيين في المجالات الآتية:
- أخصائي مبيعات داخلية، بدون خبرة.
- مشرف مبيعات داخلية، بشرط خبرة من 3 إلى 4 سنوات.
- مدير فرع، بشرط خبرة من 5 -7 سنوات.
شروط الوظائف
يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:
- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال.
- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
- أقصى حد للسن 30 سنة، و40 سنة لوظيفة مدير فرع.
الحقوق والمميزات
يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:
- رواتب مجزية.
- عمولة على المبيعات.
- حوافز مبيعات.
- عدد ساعات العمل 8 ساعات ورديات متغيرة
- تأمينات اجتماعية.
- ترقيات.
- تدريب وتطوير مستمر.
كيفية التقديم على الوظائف
يقام اليوم التوظيفي لشركة تك مي Tech-Me، بفرع الشركة في الإسكندرية بأبراج زايد رزيدنس بميدان فيكتوريا، سموحة، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024، من الساعة 11 صباحًا إلى 4 مساء.
وللتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد:
https://forms.office.com/r/384WJ1YS1C
أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر:tawzeefmasr.