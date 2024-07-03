وظائف خالية للمدرسين في 13 محافظة.. مرتبات مجزية وتأمين اجتماعي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية بالأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «أكاديمية ناس»، لشغل وظائف مُدرسين في تخصصات مُتنوعة بمدارس التكنولوجية التطبيقية الثانوية التي تُديرها الأكاديمية.

تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية الثانوية، من حيث التخصصات المطلوبة وشروط التقديم وكيفية التقديم، التي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب مدارس التكنولوجية التطبيقية الثانوية، مٌدرسين في التخصصات التالية:

1- مٌدرس لغة عربية.

2- مدرس مطور ويب.

3- مدرس رياضيات.

4- تدريس اللغة الإنجليزية.

5- مدرس الفيزياء.

6- مدرس الأنظمة الكهربائية.

7- مدرس الرسم الفني.

8- مدرس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «معلم حاسوب»

9- مدرس زراعة بالمنيا فقط

10- مدرس مهارات حياتية.

11- مدرس تربية بدنية.

12- مدرس دين مسيحي.

13- مدرس اتصالات.

14- معلمين الدراسات الاجتماعية.

15- مدرس سلسلة التوريد بدمياط فقط.

16- مٌمرضة

17- أخصائي توظيف، لمهام التسويق والتوظيف لخريجي المدارس في الجهات المختلفة.

شروط القبول في الوظائف الخالية

يشرط للقبول في وظائف مدارس تكنولوجيا، توافر الأتي:

- يٌفضل خبرة لا تقل عن سنة في مجال التدريس أو التدريب.

- مهارات تدريس جيدة.

- مٌستوى اللغة الإنجليزية جيد جدا.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:

- مٌرتبات مجزية.

- تأمين اجتماعي.

أماكن العمل بمدارس التكنولوجيا

يعمل المقبولين في وظائف مدارس التكنولوجيا في الأماكن التالية:

1- القاهرة

2- الجيزة

3- طوخ

4- الإسكندرية

5- دمنهور

6- المنصورة

7- دمياط

8- السويس

9- طور سيناء

10- المنيا

11- أسيوط

12- الوادي الجديد.

13- قنا.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يُرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/kWSJt8xZ9i

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