محمد شردي: الحكومة الجديدة تحمل أهدافا محددة ومهام واضحة

أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الحكومة الجديدة تأتي بأهداف محددة ولكي تؤدي غرض أو مهام واضحة المعالم، موضحًا أن هذا التغيير الكبير على مستوى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم، يعد الأكبر على مدار 40 سنه من علمه في مجال الصحافة والإعلام والسياسية.

الحكومة الجديدة خطة واجبة التنفيذ

وأوضح «شردي»، خلال تقديم برنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أنه هناك انخفاضًا في أعمار وسن المسؤولين على مستوى الوزراء والمحافظين، مؤكدًا أن أقل وزير سنًا هو وزير الإسكان شريف الشريبي صاحب الـ42 عامًا.

أهمية التطوير الشامل للسياسات وأداء الحكومة

وبيّن أنه أمام الحكومة الجديدة خطة واجبة التنفيذ وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد خلال اجتماعه مع الوزراء والمحافظين على أهمية التطوير الشامل للسياسات وأداء الحكومة، بما يتواكب مع حجم التطلعات، مشيرًا إلى حديث الرئيس عن الاستفادة من الخبرات السابقة، واحترام من شغلوا المناصب بالحكومة السابقة.

وأشار إلى أن التغيير من أجل الصناعة المصرية هو أمر مطلوب، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة الكثير من التغير على كافة المستويات.

واختتم بالإشارة إلى أن الدولة فعلت ما عليها من بناء المدن الجديدة، وتحسين التكنولوجيا وتطوير المواني والطرق والبنى التحتية، والعديد من المشروعات الأخرى.