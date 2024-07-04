عرض 3 كلاب للبيع في مزاد علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتونس.. ما القصة؟

حالة من الجدل أثارها نشطاء في تونس، بسبب الإعلان عن مزاد علني لبيع 3 كلاب عبر السوشيال ميديا، إذ تم حجزها بعد عملية صيد غير قانونية، بعد أن نظمته مندوبية الزراعة، الموجودة بمحافظة سوسة، وفقا لما جاء في وسائل إعلام محلية تونسية.

المنظمة نشرت صور الكلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس الثلاثاء، وظهرت في صورة سيئة وحالتها مزرية، ما جعل هناك حالة شديدة من الغضب، خاصة أنها من سلالة السلوقي.

وظهرت الكلاب في وضع سيئ ويبدو عليها الجوع، لدرجة أن هيكلها العظمي يظهر بارزا بالكامل في الصور، من شدة الجوع والعطش، حتى أن بعضها لا يقدر على الوقوف.

انتقاد صور الكلاب عبر مواقع التواصل

رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا صور الكلاب المنتشرة، معبرين أن عملية حجزها واعتبارها في عملية الصيد محظورة، وقال أحد الناشطين أنه لا يوجد أي دليل على تغذيتها، لأن الجوع يظهر عليها و يجب الرفق بها.

أحد النشطاء يطالب بعقاب القائم بعملية الصيد

أحد النشطاء الآخرين اعتبر أن مشهد الكلاب كأنه مأخوذ من رواية رعب، بسبب ربطها من عنقها بتلك الطريقة، وتساءل عن كيفية حجز 3 كلاب وبيعهم في مزاد علني، مشيرًا إلى ضرورة معاقبة الشخص الذي ارتكب تلك عملية الصيد غير القانونية.