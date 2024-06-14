عناوين مراكز علاج العقر أو الخدش من الحيوانات بمحافظة القاهرة
كتب:
وائل فايز
12:40 م | الجمعة 14 يونيو 2024
مواجهة العقر
أعلنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالعاصمة عناوين مراكز الوقاية ما بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات، على مستوى أحياء محافظة القاهرة، وهي كالتالي:
عناوين مراكز علاج العقر أو الخدش من الحيوانات بمحافظة القاهرة
- مركز طبى الخبيرى 30 شارع الترعة من شارع 6 حدائق المعادي
- مستشفى شبرا العام فى 67 شارع المستشفى من شارع شيكولاني
- مركز طبى الجبرتي، منطقة الزرايبة منشأة ناصر
- مركز طبي الهجانة، شارع مصطفى النحاس، التبة، الحي الثامن.
- مركز طبي الأسمرات 1 بـ8 عمارات القرنفل شارع الجيش بالأسمرات
مراكز حلوان
- مستشفى حلوان العام 15 شارع زكي تقاطع شارع فيض بحلوان بجوار الحديقة اليابانية
- مركز طبى الست الخضرا 21 شارع راغب تقاطع أحمد برهان بحلوان
- مستشفى منشية البكرى العام 13 شارع جسر السويس منشية البكري، مصر الجديدة .
- مستشفى الشروق المركزي شارع سعد زغلول بجوار بنك الإسكان، الحي الثاني بالشروق
- مستشفى بولاق العام 22 شارع منشية بهيج العدوية بولاق
- مستشفى الزاوية العام شارع أحمد فاروق مع شارع أحمد خليل بالزاوية الحمراء
- مستشفى دار السلام العام كورنيش النيل الملك الصالح بمصر القديمة
- مركز طبى الحى الأول شارع الثالثة بجوار معهد بدر للتكنولوجيا فى مدينة بدر
- مركز طبى المحكمة 32 أ شارع الحجاز النزهة
- مركز طبى الحدائق 3 شارع مدحت نور إمام مسجد الشيخ غراب بحدائق القبة.
- مستشفى حميات العباسية شارع امتداد رمسيس بجوار نقابة التجاريين
خدمات للمواطنين
- مركز طبى السلام أول خلف قسم شرطة أول السلام، بحي السلام أول.
- مركز طبى التجمع الأول شارع بديع خيري خلف جهاز التجمع الأول المجاورة العاشرة .
- مستشفى القاهرة الجديدة التجمع الثالث بالقاهرة
- مستشفى المنيرة العام 1 شارع نوبار بالسيدة زينب
- مستشفى روض الفرج العام شارع المستجد أرض سوق روض الفرج القديم