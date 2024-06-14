أعلنت محافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالعاصمة عناوين مراكز الوقاية ما بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات، على مستوى أحياء محافظة القاهرة، وهي كالتالي:

عناوين مراكز علاج العقر أو الخدش من الحيوانات بمحافظة القاهرة

- مركز طبى الخبيرى 30 شارع الترعة من شارع 6 حدائق المعادي

- مستشفى شبرا العام فى 67 شارع المستشفى من شارع شيكولاني

- مركز طبى الجبرتي، منطقة الزرايبة منشأة ناصر

- مركز طبي الهجانة، شارع مصطفى النحاس، التبة، الحي الثامن.

- مركز طبي الأسمرات 1 بـ8 عمارات القرنفل شارع الجيش بالأسمرات

مراكز حلوان

- مستشفى حلوان العام 15 شارع زكي تقاطع شارع فيض بحلوان بجوار الحديقة اليابانية

- مركز طبى الست الخضرا 21 شارع راغب تقاطع أحمد برهان بحلوان

- مستشفى منشية البكرى العام 13 شارع جسر السويس منشية البكري، مصر الجديدة .

- مستشفى الشروق المركزي شارع سعد زغلول بجوار بنك الإسكان، الحي الثاني بالشروق

- مستشفى بولاق العام 22 شارع منشية بهيج العدوية بولاق

- مستشفى الزاوية العام شارع أحمد فاروق مع شارع أحمد خليل بالزاوية الحمراء

- مستشفى دار السلام العام كورنيش النيل الملك الصالح بمصر القديمة

- مركز طبى الحى الأول شارع الثالثة بجوار معهد بدر للتكنولوجيا فى مدينة بدر

- مركز طبى المحكمة 32 أ شارع الحجاز النزهة

- مركز طبى الحدائق 3 شارع مدحت نور إمام مسجد الشيخ غراب بحدائق القبة.

- مستشفى حميات العباسية شارع امتداد رمسيس بجوار نقابة التجاريين

خدمات للمواطنين

- مركز طبى السلام أول خلف قسم شرطة أول السلام، بحي السلام أول.

- مركز طبى التجمع الأول شارع بديع خيري خلف جهاز التجمع الأول المجاورة العاشرة .

- مستشفى القاهرة الجديدة التجمع الثالث بالقاهرة

- مستشفى المنيرة العام 1 شارع نوبار بالسيدة زينب

- مستشفى روض الفرج العام شارع المستجد أرض سوق روض الفرج القديم