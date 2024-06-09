«بيطري المنوفية» تنظم قافلة للكشف على الحيوانات في قرية أبنهس غدا

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، تنظيم قافلة بيطرية علاجية مجانية لتقديم الخدمات البيطرية في إحدى قرى مركز قويسنا، وذلك بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

الخدمات المقدمة في القافلة

وأكد الدكتور رفعت حماد مدير الطب البيطري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القافلة تنطلق غدا الاثنين، في الوحدة البيطرية بقرية أبنهس التابعة لمركز قويسنا، وذلك للكشف وعلاج الحيوانات والطيور والكشف بالسونار والفحص بالميكرسكوب والإرشاد البيطري وتوعية الفلاحين ومربي الحيوانات.

الحفاظ على الثروة الحيوانية

وأشار مدير الطب البيطري إلى أن هذه القافلة بالتنسيق مع الهيئة الإنجيلية القبطية للخدمات الاجتماعية الخاصة بمبادرة ازرع، وذلك من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والعدوى التي قد تصيبها.