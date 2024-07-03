قصواء الخلالي: التشكيل الجديد للحكومة يدعو للتفاؤل

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، وجود حالة من التفاؤل خلال الفترة المقبلة بعد أداء أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن التشكيل الجديد للحكومة هو الأوسع ويدعو للتفاؤل.

وتابعت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «cbc»، أن الحوار الوطني مد يد المساعدة للحكومة، من خلال الخبرات والكفاءات.

الرئيس السيسي يوجه بتطوير الأداء الحكومي

وأشارت الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، عقب أدائهم اليمين الدستورية بقصر الاتحادية، وأن الرئيس على أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة.