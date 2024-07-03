محافظ أسيوط: تنمية الصعيد على رأس أولويات الحكومة ونسعى لتذليل العقبات

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر، إنه جرى تكليفه محافظا لأسيوط، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضخ دماء شبابية في عدة مناصب لتذليل مناحي الحياة، وكافة الصعاب، والعمل على التواجد الميداني ورفع مستوى الحياة والمعيشة للمواطن الأسيوطي، والعمل على تنمية المحافظة، وتكثيف الجهود فيها.

ووعد «أبوالنصر» خلال لقائه عبر قناة «اكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، بأن الفترة القادمة ستكون مليئة بالتطور، والمواطن الأسيوطي يلمس بنفسه التواجد الميداني لكل قيادات المحافظة وسط المواطنين، والعمل على تذليل الصعاب والمشاكل الحياتية التي قد تواجه.

أوضح «أبو النصر» أن الصعيد على رأس الأولويات، لأن تنمية الصعيد في كل القطاعات أمر مهم للغاية، وسنرى صورة مشرفة في الفترة المقبلة، لصعيد مصر.

معلومات عن محافظ أسيوط الجديد

وتخرج اللواء هشام أحمد أبو النصر، من كلية الشرطة دفعة 1985 وتدرج فى المناصب حتى شغل مأمورا لقسم شرطة الوايلي، ثم تولى منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة قبل توليه منصب نائب مدير أمن القاهرة من يوليو 2019 وحتي يوليو 2020.