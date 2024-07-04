سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك مقابل الجنيه

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-7-2024 استقراراً في مختلف البنوك مقابل الجنيه المصري، وسجلت العملة الكويتية اليوم في بنك مصر 157.34 جنيه للبيع، 156.35 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

توضح «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في التحديث الأخير المعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 157.23 جنيه للبيع، و156.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك مصر 157.34 جنيه للبيع، 156.35 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك القاهرة 157.23 جنيه للبيع، و156.13 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 157.29 للبيع، وللشراء 151.57 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الدولار 3.26 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أما سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس مقابل الريال السعودي فسجل 12.24 ريال.