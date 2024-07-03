حزب الشعب الديمقراطي: الحكومة الجديدة جاءت لتجني الثمار

قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن القاعدة الأساسية التي يؤمن بها الحزب، أن المقدمات المتشابهة تؤدي لنتائج متشابهة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية استغرق تشكيلها أكثر من 65 اجمتاعا على مدار شهر، أي أن هذه الحكومة أخذت وقتها للتوصل لاختيارات دقيقة صائبة.

الجهود المبذولة في تشكيل الحكومة الجديدة

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن التشكيل الوزاري الجديد تم تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى متابعة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعا: «الوقت وكثرة الاجتماعات لتشكيل الحكومة، يؤكد أن هذه الحكومة هي حكومة جني الثمار، بسبب الجهود المبذولة من قبل الحكومة».

الاهتمام بمصالح المواطن المصري

وتابع: «القوى السياسية بالكامل في انتظار بداية تنفيذ توجيهات الرئيس، من أجل حل مشكلات المواطن المصري، وتخفيف الأعباء عنه وخفض الأسعار، والاهتمام بالشباب المصري الذي يشكل أكثر من 60% من عدد السكان المصريين، وهذا العدد لا يستهان به، وأعطى الرئيس السيسي تكليفات محددة من أهمها توسيع المشاركة السياسية وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية».