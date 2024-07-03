«بعد أداء اليمين».. خبير دستوري يوضح كيف تحظى الحكومة الجديدة بثقة البرلمان؟

قال الخبير الدستوري طارق خضر، إنه من المرتقب أن يعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برنامج الحكومة على مجلس النواب خلال جلسة الاثنين المقبل، للحصول على ثقة المجلس بشأنها أو رفضها.

حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب

وتابع «خضر»، خلال مدخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «cbc»، بأن عرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب يشير لوجوبية حصولها على ثقة المجلس خلال 30 يومًا على الأكثر، مشيرا إلى أنه بعد أداء اليمين الدستورية فإن على كل وزير القيام بعمله المنوط به داخل وزارته.

وأوضح الخبير الدستوري، أنه خلال 20 يوما من اليوم الأربعاء، يجب على الدكتر مصطفى مدبولي أن يتقدم ببرنامج الحكومة على مجلس النواب.

لجنة لدراسة برنامج الحكومة

ولفت إلى أن مجلس النواب سيقوم بأخذ برنامج الحكومة ليقوم بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ونوه بأن اللجنة تقوم بدارسة برنامج الحكومة لتوضيحه ومناقشته، وبعد ذلك تُنظم جلسة لعرض ما تم الاستقرار عليه باللجنة.

وأشار «خضر» إلى انه في حال عدم حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

ولفت إلى أنه في حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.