«الشباب والرياضة» تعلن عن تدريب على العمل الحر وريادة الأعمال.. رابط الحضور

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، تقديم عدة ندوات تثقيفية عبر الإنترنت «وبينار»، يتم فيها شرح مقدمة عن ريادة الاعمال، والذكاء الاصطناعي وفهم تطبيقاته العملية، والتدريب على العمل الحر.

موضوعات الندوة

ودعت الوزارة جمهورها من الشباب لحضور ندواتها المجانية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، وشركة ميكروسوفت ومؤسسة كير مصر، وذلك ضمن مبادرة «طور وغير»، وموضوع الندورة كالتالي:

مقدمة عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

التدريب على العمل الحر.

ريادة الأعمال.

موعد الندوات

وذكرت الوزارة أن ندوة ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي ستعقد غدا الخميس الموافق 4 يوليو من في تمام الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بعد التسجيل هنـــــا، والحضور يكون عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز بالدخول على هذا الرابط من هنــــــا.

مميزات الندوة

الندوة مجانية تمامًا ولا تتطلب أي رسوم.

ستتعرف على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في مجالات مختلفة.

ستُقدم الندوة من قبل مدربين خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي.

ستحصل على فرصة للحصول على التدريب الكامل في الذكاء الاصطناعي عند تسجيلك اليومي.

ندوة التدريب على العمل الحر

أما ندوة التدريب على العمل الحر فتُعقد غدا الخميس، من خلال التسجيل على الرابط من هنـــــــــــا، وذلك في مواعيد صباحية من الساعه 1 للساعه 4 عصرا من خلال الرابط هنـــــا، ومواعيد مسائية من الساعه 8 للساعه 11 مساءً من خلال الرابط هنـــــــــــا.