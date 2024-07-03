أشرف صبحي يستعرض الرؤية المستقبلية لخطة وزارة الشباب والرياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر إلى القيادة السياسية على تجديد الثقة، معربًا عن سعادته بثقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

مستهدفات مستقبلية بحلول 2030.

جاء ذلك، خلال بيان لوزارة الشباب والرياضة، نشرته على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، والذي استعرض فيه وزير الشباب والرياضة، الرؤية المستقبلية لخطة وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه ومعه فريق العمل بالوزارة يستهدفون رؤية عمل ومستهدفات مستقبلية بحلول 2030.

وكشف البيان عن الرؤية المستقبلية لخطة وزارة الشباب والرياضة، في النقاط التالية:

- استكمال تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية.

- تطوير اللياقة البدنية وممارسة الرياضة للمصريين وقطاع البطولة والمنافسة الرياضية والأنشطة والخدمات الشبابية والرياضية.

- الوصول إلى نسبة 3% مساهمة الرياضة في الناتج المحلي.

- العمل علي التطوير المستدام لكافة المنشآت الشبابية والرياضية وفق رؤية الدولة المصرية

- العمل علي تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات علي إنشاء شركات الخدمات الرياضي.

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير منظومة الطب الرياضي.

- تحفيز الاستثمارات للألعاب والرياضات الإلكترونية.

- التوسع في برنامج الطرح الاستثماري في مراكز الشباب والأندية الرياضية.

- التوسع في دمج الاقتصاد الغير رسمي في قطاع الرياضة في الاقتصاد الرسمي.

- إطلاق منصة تراخيص شركات الخدمات الرياضية للتيسير علي المستثمرين.

- تعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية والدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين.

- تقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين.

- توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية، وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية.