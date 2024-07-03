وظائف شاغرة براتب 6 آلاف جنيه برعاية وزارة الشباب والرياضة.. الحق قدم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة وظائف شاغرة في إحدى الشركات، بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر المعنية بتوفر فرص عمل مناسبة للشباب تتناسب مع المؤهلاتهم العلمية وتطبق الحد الأدنى للأجور.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة بإحدى الشركات والتخصصات المطلوبة والشروط وكيفية التقديم على الوظائف.

التخصصات المطلوبة

وتطلب الشركة شبابا للتعيين في المجالات التالية:

- محاسب تكاليف ومالية coast control/ finiance.

- شيف مشويات Grill Chef.

- شيف بيتزا Pizza Chef.

- شيف تجهيزات Chef Preparation / Demi-Chef.

- فريق عمل لقسم الفرايد تشيكن crew fried chicken.

- نظافة وتطهير stewart.

شروط الوظيفة

يشترط لشغل الوظائف توافر المتطلبات الآتية:

- مؤهل مناسب.

- موقف واضح من التجنيد.

- حسن المظهر.

- الحد الأقصى للسن 45 سنة.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات التالية:

- الحد الأدنى للراتب 6000 جنيه.

- الشيفت 9 ساعات عمل وساعة راحة.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- تقييمات شهرية وسنوية.

- زي عمل.

- مزايا عينية ومادية وسلع استهلاكية بالتقسيط بعد 6 شهور.

مكان العمل

يعمل المقبولون في الوظائف بمقر الشركة بشارع ميدان الساعة مدينة نصر ومصر الجديدة.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://forms.office.com/r/s4DaLw1GT9

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